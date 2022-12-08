وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب البرازيلي قبل مواجهة كرواتيا من قبل beIN SPORTS December 8, 2022 14:19 10:08 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب البرازيلي قبل مواجهة نظيره الكرواتي في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ يوم غدٍ الجمعة على استاد المدينة التعليمية. مقابلات المنتخب البرازيلي منتخب البرازيل منتخب كرواتيا المنتخب الكرواتي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 18:47 دقيقة سكالوني يتحدث عن مباراة الأرجنتين وهولندا 33:01 دقيقة فان غال: "جاهزون لخوض مباراة الغد أمام الأرجنتيني" 9:58 دقيقة داليتش: "نسعى للفوز غداً على البرازيل" 10:08 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل قبل مواجهة كرواتيا 5:55 دقيقة فان دايك: "فان خال مختلف عن أي مدرب آخر" 11:27 دقيقة أدريان رابيو: "أنا فخور" ! 8:57 دقيقة ووكر: " إنكلترا لن تواجه مبابي لوحده" 0:41 دقيقة سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" 1:32 دقيقة برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" 5:27 دقيقة المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير