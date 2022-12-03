وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال قبل مواجهة إنكلترا من قبل beIN SPORTS December 3, 2022 17:44 14:22 دقيقة تابع المؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال قبل مواجهة إنكلترا في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب إنكلترا المنتخب السنغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة مولسون تشيد بدولة قطر 2:03 دقيقة مقتطفات من المؤتمر الصحفي لمنتخب كرواتيا 2:45 دقيقة لحظات مؤثرة لوهبي الخزري قبل مباراة فرنسا! 9:32 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب اليابان 1:34 دقيقة ميسي يعترف بصعوبة المباراة ويشكر جماهير الأرجنتين 5:00 دقيقة الأرجنتين تتجاوز أستراليا في ليلة ميسي الاستثنائية 1:47 دقيقة فان دايك: "الهدف المبكر ساعدنا كثيراً" 6:20 دقيقة هولندا تقصي أميركا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 17:06 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب إنكلترا 14:22 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال