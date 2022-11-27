وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب أوروغواي قبل مواجهة البرتغال من قبل beIN SPORTS November 27, 2022 14:34 5:51 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب أوروغواي قبل مواجهة البرتغال غداً الإثنين في كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب أوروغواي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة إسبانيا وألمانيا - التغطية الخاصة 1:26 دقيقة صابري يقلل من أهمية امتلاك بلجيكا لأسماء كبيرة 2:08 دقيقة النصيري وحمد الله يتحدثان عن فوز المغرب على بلجيكا 2:22 دقيقة كرواتيا تطيح بكندا خارج كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:27 دقيقة بونو غادر مباراة المغرب وبلجيكا قبل صافرة البداية 5:51 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب أوروغواي 5:05 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال 6:24 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمدرب تشيتشي 1:34 دقيقة لويس فرناندو سواريز: "لعبنا بطريقتنا المعتادة" 4:45 دقيقة المنتخب المغربي يصنع التاريخ ويهزم بلجيكا بثنائية