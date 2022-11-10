وقائع المؤتمر الصحفي لمشروع توسعة مطار حمد الدولي من قبل beIN SPORTS November 10, 2022 11:34 24:35 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي لمشروع توسعة مطار حمد الدولي. مطار حمد الدولي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 24:35 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمشروع توسعة مطار حمد الدولي 12:30 دقيقة وصول الباخرة "أم أس سي وورلد أوروبا " إلى الدوحة 1:21 دقيقة ناصر غانم الخليفي يعقّب على تصريحات بيريز 3:38 دقيقة ليفربول يعبر بصعوبة إلى الدور الرابع 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز عقبة تشلسي في كأس الرابطة 2:29 دقيقة الكشف عن قائمة فرنسا لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:36 دقيقة مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب المكسيكي خيراردو مارتينو 2:14 دقيقة البرازيلي إيفرتون ريبيرو يخطف الأنظار 0:44 دقيقة ليفا فخور بالحذاء الذهبي ولا ينسى رفاقه القدامى 0:40 دقيقة مدرب كرواتيا متفائل بمسار منتخب بلاده في المونديال