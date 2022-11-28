وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب السنغالي قبل مواجهة نظيره الإكوادوري من قبل beIN SPORTS November 28, 2022 12:21 21:07 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب السنغالي قبل مواجهة نظيره الإكوادوري في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات المنتخب السنغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الإكوادوري -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة البرازيل تتجاوز سويسرا وتضمن التأهل 7:55 دقيقة مدرب ويلز يشدد على ضرورة التركيز أمام إنكلترا 5:27 دقيقة ساوثغيت: "اعتدنا على اللعب تحت الضغط" 29:14 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الأميركي قبل مواجهة إيران 9:57 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الإيراني قبل مواجهة أميركا 5:19 دقيقة غانا تتجاوز عقبة كوريا الجنوبية باقتدار 26:40 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب هولندا قبل مواجهة قطر 20:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة هولندا 14:14 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإكوادور قبل مواجهة السنغال 21:07 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال قبل مواجهة الإكوادور