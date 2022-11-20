وقائع المؤتمر الصحفي للسنغال قبل مواجهة هولندا من قبل beIN SPORTS November 20, 2022 12:43 26:08 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للسنغال قبل مواجهة هولندا ضمن مباريات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب هولندا المنتخب السنغالي السنغال كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 26:08 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للسنغال قبل مواجهة هولندا 0:49 دقيقة غياب بنزيمة عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:31 دقيقة قطر على أهبة الاستعداد 2:53 دقيقة المنتخب البرازيلي يصل إلى الدوحة 26:06 دقيقة جياني إنفانتينو في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة أبطال العالم يرفعون الكأس الغالية بمنطقة المشجعين 5:15 دقيقة لعيب آخر أفراد عائلة التعويذات التي نشأت عام 66 16:54 دقيقة افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة 0:43 دقيقة قطر والإكوادور يقصان شريط افتتاح البطولة 6:36 دقيقة حفل وافتتاح مرتقب لكأس العالم FIFA قطر 2022™