استهل مدرب المنتخب القطري حديثه بالتأكيد على قوة المنتخب الإكوادوري وأنه خاض تصفيات صعبة حتى يتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس العالم، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن المنتخب القطري استعد بشكل تام لهذه المواجهة ولمشاركته التاريخية في كأس العالم بشكل عام.

وتطرق سانشيث للحديث عن " قطر 2022™" بشكل خاص مؤكداً على سعادته بقيادة منتخب قطر في هذه البطولة الاستثنائية التي يدرك تماماً مدى أهميتها وكيف سيستمتع الجميع سواء لاعبون أو جماهير بالمشاركة فيها ومتابعة أحداثها.

وفيما يخص استعداد العنابي للمشاركة في كأس العالم أكد المدرب الإسباني إنه ولاعبي المنتخب قاموا بعمل كبير في السنوات الأخيرة وتم رفع مستوى اللاعبين من خلال فترة الإعداد معرباً عن سعادته بالعمل الذي تم القيام به مؤكداً أن هناك الكثير من التضحيات التي قام بها الجميع من أجل تقديم صورة جيدة عن المنتخب القطري.

وقال سانشيث: "نحن نشارك في هذه البطولة من أجل تحقيق نتائج إيجابية تتوافق مع طموحتنا ولكي نظهر مستوانا الحقيقي ونسعد الجماهير القطرية".

الهيدوس: نشعر بالفخر والحماس

من جانبه أكد حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري أنه يشعر بالفخر كونه جزءاً من المنتخب القطري خلال المشاركة في هذه البطولة التاريخية، متمنياً الظهور بصورة مشرفة تعبر عن الكرة القطرية وعن المستوى الذي وصل إليه العنابي.

وأوضح الهيدوس أن التحدي كبير والمهمة صعبة إلا أن "لاعبي المنتخب القطري جاهزين تماماً للمشاركة".

