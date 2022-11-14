وقائع المؤتمر الصحفي لديدييه ديشان مدرب فرنسا من قبل beIN SPORTS November 14, 2022 17:04 20:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بطل العالم بمعسكره التدريبي في كليرفونتين. مقابلات ديدييه ديشان منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة الشعلالي لـbeIN SPORTS: "نتمنى إسعاد جماهيرنا" 2:10 دقيقة وصول بعثة منتخب إيران إلى الدوحة 20:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لديدييه ديشان مدرب فرنسا 1:26 دقيقة بعثة المنتخب التونسي تصل إلى دولة قطر 0:37 دقيقة منتخب كوريا الجنوبية يصل إلى قطر 0:41 دقيقة انطلاق معسكر المنتخب البرازيلي في تورينو 1:35 دقيقة منتخب أستراليا يصل إلى قطر 2:33 دقيقة منتخب السنغال يصل إلى قطر 0:37 دقيقة كيمبيمبي المصاب خارج تشكيلة فرنسا وديزازي مكانه 2:27 دقيقة الإعلان عن قائمة تونس لمونديال قطر