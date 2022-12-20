وخاض أسود الأطلس مواجهات تاريخية في كأس العالم في قطر حيث تصدروا مجموعتهم السادسة بعد تعادلهم مع كرواتيا بدون أهداف قبل أن ينتصروا على بلجيكا بهدفين دون رد ثم على كندا (2-1) وكانت بداية المفاجآت المدوية عندما أطاح المنتخب المغربي بإسبانيا من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح (3-0) بعد التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي ثم الفوز المبهر على البرتغال بهدف دون رد في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي تفوق المنتخب الفرنسي على المغرب بهدفين دون رد لتنتهي مشاركة المنتخب المغربي التاريخية بحصوله على المركز الرابع عقب خسارته (2-1) أمام كرواتيا.

واستقل لاعبو المنتخب المغربي فور وصولهم حافلة مكشوفة والتي سارت في الشوارع الرئيسية في العاصمة الرباط وسط تغطية إعلامية مكثفة وحضور حاشد من الجماهير المغربية التي حيت لاعبي أسود الأطلس على أداءهم البطولي في كأس العالم في قطر.