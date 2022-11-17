وصول أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من عُمان إلى قطر November 17, 2022 13:56 3:09 دقيقة وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من الكشافة والمرشدات من سلطنة عمان من أجل المساهمة في إنجاح تنظيم دخول جماهير كأس العالم وتقديم الخدمات اللوجستية داخل وخارج الملاعب. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة فشل بيع الكرة التاريخية للقاء الأرجنتين وإنكلترا 2:26 دقيقة مركز البث الدولي يصل إلى الجاهزية التامة 1:00 دقيقة معلومات أساسية بشأن الوصول إلى الاستادات 3:09 دقيقة وصول أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من عُمان إلى قطر 0:45 دقيقة إيتو يتابع منتخب الكاميرون عن كثب 0:55 دقيقة ماكرون يشدّد على وجوب عدم تسييس الرياضة 0:40 دقيقة جماهير الأردن تنال فرصة اللقاء ببعض نجوم إسبانيا 10:24 دقيقة وصول منتخب ألمانيا إلى قطر 2:09 دقيقة مبادرة فريدة لتوحيد الجماهير العربية 1:44 دقيقة نوال المتوكل تعبّر عن دعمها لدولة قطر