وسجل كودي غاكبو الهدف الأول في الدقيقة 27 وفرانكي دي يونغ الثاني في الدقيقة 49، لترفع هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن السنغال بطلة إفريقيا التي عوّضت بدايتها البطيئة من دون نجمها المصاب ساديو مانيه، وحققت فوزها الثاني توالياً على حساب الإكوادور 2-1 على استاد خليفة.



أحداث المباراة لحظة بلحظة:

د 90+6 - نهاية المباراة بفوز المنتخب الهولندي بهدفين دون مقابل وتأهله متصدراً إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

د 90 +2 - تسديدة جميلة من خارج المنطقة لبرغويس ترتد من عارضة المرمى القطري!!

د 85 - خروج عبد العزيز حاتم واسماعيل محمد، ودخول أحمد علاء الدين ومصعب خضر في صفوف العنابي.

د 80 - محاولات من لاعبي المنتخب القطري للعودة بالنتجية أخطرها لأكرم عفيف الذي عكس الكرة أمام المرمى من الناحية اليسرى، لكن الحارس الهولندي بالمرصاد!

د 73 - فينسينت يانسن الذي حلّ مكان ممفيس ديباي يتقدّم من الناحية اليمنى ويسدد بقوة على المرمى لكن الحارس برشم يصد الكرة ببراعة!

د 68 - الحكم يلغي هدفاً لهولندا سجّله البديل ستيفن برغويس بعد العودة لتقنية الـ"فار" واحتساب لمسة يد غاكبو.

د 65 - فيليكس سانشيز يدفع بكريم بوضياف مكان عاصم ماديبو وبمحمد مونتاري مكان المعز علي، و بعلي أسد الله مكان حسن الهيدوس.

د 49 - فرانكي دي يونغ يسجل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. كرة عرضية من دافي كلاسن إلى داخل منطقة الجزاء تتحول من رأس بو علام خوخي إلى ممفيس ديباي الذي يصوبها على المرمى لكن الحارس برشم يتصدى ببراعة قبل أن يتابعها دي يونغ في الشباك.

د 46 - بداية الشوط الثاني.

د 45+3 - نهاية الشوط الأول في استاد البيت بتقدم المنتخب الهولندي بهدف دون مقابل.

- غاكبو بات أول لاعب هولندي يسجّل في جميع المباريات الـ3 بدور المجموعات في نسخةٍ واحدة من كأس العالم، والأول لمنتخب أوروبي منذ 2002 عندما سجّل جون دال توماسون للدنمارك، ميروسلاف كلوزه لألمانيا ومارك فيلموتس لبلجيكا.

- غاكبو سجّل هدفه الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينير فالنسيا.

د 27 - هدف لهولندا! كودي غاكبو يتوغل داخل منطقة الجزاء القطرية ويسدد بقوة في الشباك على يسار الحارس مشعل برشم!

د 20 - المنتخب القطري يقدّم أداءً جميلاً ويقترب أكثر من المرمى الهولندي ولكن دون تشكيل خطورة حتى الآن.

د 10 - المنتخب الهولندي يكثّف من هجماته محاولاً التقدم سريعاً بالنتجية. الفوز لهولندا يضمن عبورها مباشرة لثمن النهائي. العنابي الذي فقد الأمل بالتأهل يحاول تقديم صورة جميلة في ظهوره الأخير بالعرس العالمي الذي يستضيفه على أرضه.

د 4 - عدة محاولات للمنتخب الهولندي أمام المرمى القطري أخطرها لدالي بليند الذي يسدد الكرة لكنها تعلو المرمى!

د 3 - تسديدة بعيدة المدى من قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس يسيطر عليها الحارس الهولندي أندريس نوبيرت.

د 1 - الحكم الغامبي باكاري بابا غاساما يطلق صافرة انطلاق المواجهة التي يحتضنها استاد البيت في مدينة الخور.

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين: