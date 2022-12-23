وأعلن فيفا اليوم، عن فوز هدف اللاعب البرازيلي ريشارليسون كأفضل هدف في كأس العالم 2022 رسمياً بناءً على تصويت الجماهير عبر موقعه الرسمي.

وكان المهاجم البرازيلي، قد سجل ذلك الهدف في مرمى المنتخب الصربي من لعبة خلفية مزدوجة خلال المواجهة التي أقيمت بالجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم التي انتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب العالمي.

وتفوق هدف ريشارليسون في سباق التصويت الجماهيري على كل من هدف السعودي سالم الدوسري المسجل في مرمى الأرجنتين، وهدف البرازيلي نيمار في مرمى كرواتيا، والهولندي كودي غاكبو في مرمى الإكوادور، وإنزو فيرنانديز لاعب الأرجنتين في مرمى المكسيك، وفينسنت أبو بكر لاعب الكاميرون في مرمى صربيا، ولويس تشافيز لاعب منتخب المكسيك ضد السعودية، وكيليان مبابي نجم فرنسا ضد بولندا، إلى جانب هدف آخر لريتشارلسون ضد كوريا الجنوبية، وبايك سيونغ لاعب كوريا الجنوبية في مرمى البرازيل.