ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً على موقعه الرسمي على الإنترنت أكد من خلاله أن كأس العالم تجمع الجميع معاً بشكل لا مثيل له.

وقال الفيفا في بيانه: "تضافرت جهود كوكبة من نجوم العالم لإطلاق حملة (كرة القدم توحّد العالم) التي ستدوم طوال فترة كأس العالم FIFA™ وتُظهر القدرة الاستثنائية التي تتمتع بها اللعبة الجميلة في تقريب سكان العالم من بعضهم".

ومن بين ألمع الأسماء في عالم المستديرة الساحرة، شارك كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وأليسون بيكر وكريم بنزيمة وحسن الهيدوس وروبرت ليفاندوفسكي وكارلي لويد وكاكا ونيمار وديديه دروغبا وإيمانويل بوتي، في إطلاق مقاطع فيديو تسلّط الضوء على الأمل والفرح والشغف التي تمثل أبرز سمات اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، وذلك عشية انطلاق البطولة التي سيتابعها أكثر من 5 مليار شخص في أرجاء المعمورة.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: "تجمع كرة القدم الناس معاً بشكل لا مثيل له، وستكون كأس العالم بمثابة احتفال بهذه الوحدة والشغف للعبة التي نحبها كثيرا."

وكان الاتحاد المكسيكي لكرة القدم من جانبه نشر بياناً أكد فيه انضمامه لدعوة الاتحاد الدولي "فيفا" للوحدة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

