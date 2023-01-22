نايف أكرد: "الركراكي لعب دوراً كبيراً في إنجاز المغرب" January 22, 2023 08:05 1:58 دقيقة قال نايف أكرد مدافعُ المنتخب المغربي ووست هام يونايتد إنّ مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي لعب دوراً كبيراً في ما وصل إليه منتخب المغرب خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وليد الركراكي نايف أكرد -آخر الفيديوهات 2:45 دقيقة ريال مدريد يخوض مباراة صعبة أمام بيلباو 1:31 دقيقة ليهيتشكا يقصي ألياسيم من بطولة أستراليا 1:58 دقيقة أكرد: "الركراكي لعب دوراً كبيراً في إنجاز المغرب" 2:11 دقيقة برشلونة يبحث عن الابتعاد بالصدارة من بوابة خيتافي 3:02 دقيقة مانشستر يونايتد يحل ضيفاً على آرسنال في لقاء منتظر 1:04 دقيقة ريباكينا تنهي مشوار شفيونتيك وتصعد لربع النهائي 0:39 دقيقة فوز ثمين لإشبيلية على قاديش 3:13 دقيقة الجزائر تختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة 3:53 دقيقة المنتخب الليبي يتغلّب على نظيره الإثيوبي 3:15 دقيقة أتليتيكو مدريد يكرم وفادة بلد الوليد بثلاثية