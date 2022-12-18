وأوضح ناصر غانم الخليفي أنه على الصعيد الشخصي فالأحاسيس بالنسبة إليه مختلطة فهو حزين لخسارة فرنسا بعد الأداء الرائع الذي قدمه منتخب الديوك وكيليان مبابي هداف كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلا أنه في الوقت ذاته سعيد جداً لفوز المنتخب الأرجنتيني وتتويج ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة الكرة العالمية.

وأشاد الخليفي بالتصميم الفرنسي والعودة في النتيجة أكثر من مرة مؤكداً أن هذه هي كرة القدم قائلاً: "أنا فخور جداً بتألق ميسي ومبابي، لاعبا باريس سان جيرمان وبأدائهما الرائع في البطولة.

وأضاف الخليفي أن هذا أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم، مؤكداً أنه كقطري فخور جداً بكل ما قدمته قطر من تنظيم وبنية تحتية وأمن خلال البطولة مضيفاً: "أنا فخور جداً ببلدي التي نظمت كأس عالم ممتازة هي الأفضل في التاريخ".

