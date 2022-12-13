وبات ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادراً على الانفراد به إن كان يخوض مباراة المركز الثالث أو النهائي المقرر الأحد.

وبمشاركته أصلاً في كأس العالم FIFA قطر 2022™، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافاييل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

الهداف التاريخي للأرجنتين

بعد تسجيله الهدف الأول للأرجنتين من ركلة جزاء في مرمى كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™، رفع ميسي رصيده في البطولة إلى 5 أهداف متساوياً في صدارة الهدافين مع الفرنسي كيليان مبابي، كما رفع رصيده التهديفي في كأس العالم إلى 11 هدفاً ، ليتخطى رقم مواطنه غابريال باتيستوتا الذي سجّل 10 أهداف في 12 مباراة.

وأصبح ميسي بعد أن صنع الهدف الثالث للأرجنتين أمام كرواتيا، ثاني لاعب يشارك بالأهداف في 13 مباراة في كأس العالم بعد البرازيلي رونالدو.

وبات ميسي أيضاً ثاني لاعب يسدد 5 ركلات جزاء في كأس العالم بعد الإنكليزي هاري كين.