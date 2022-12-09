- انفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد المشاركات بالأهداف للاعب أرجنتيني في كأس العالم بواقع 17 مشاركة متقدما على دييغو مارادونا (10 أهداف و7 تمريرات حاسمة لميسي مقابل 8 أهداف و8 تمريرات حاسمة لمارادونا) .

- ليونيل ميسي عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب أرجنتيني في كأس العالم المسجل بإسم غابرييل باتيستوتا برصيد 10 أهداف.

- ميسي سجّل أمام هولندا الهدف رقم 2700 في تاريخ كأس العالم.

- قدّم ميسي 5 تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، وهو الأكثر بهذه الأدوار منذ بداية جمع هذه الإحصائيات (1966) متجاوزاً بيليه (4).