ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 12, 2022 14:02 4:13 دقيقة الثنائيّـات في كرة القدم، كانت أمـراً شائعاً في بطولة كأس العالم قبل أن يعتمد المدرّبون مدرسة جديدة من خلال اللّعب برأس حربة واحد بداية الألفيّة الثانية. تقارير إخبارية ألكسندر ميتروفيتش المنتخب الصربي دوشان فلاهوفيتش -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة منتخب الكاميرون يحط الرحال في أبوظبي 4:13 دقيقة ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات 3:21 دقيقة منتخب التنين الأحمر يتوق إلى تجاوز دور المجموعات 2:37 دقيقة بايل يقود أحلام ويلز في مونديال قطر 0:45 دقيقة بعثة الأوروغواي تحط رحالها في أبو ظبي 4:11 دقيقة متحف الفن الإسلامي صرح تاريخي وثقافي 1:33 دقيقة معتز برشم سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:11 دقيقة ناصر الخاطر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة المنتخب الأميركي بدأ تدريباته في قطر 0:37 دقيقة مجسم كأس العالم يصل إلى المملكة العربية السعودية