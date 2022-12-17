مو فرح يشيد بتنظيم قطر لكأس العالم FIFA™ من قبل beIN SPORTS December 17, 2022 12:38 1:09 دقيقة أشاد العداء البريطاني والبطل العالمي والأولمبي محمد فرح بتنظيم قطر لكأس العالم FIFA™ مضيفاً أنّه يستمتع بوقته كثيراً كرياضي وكمشجع لكرة القدم خلال تواجده مع أبنائه في قطر لحضور مباريات البطولة. مقابلات مو فرح كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة كرواتيا (1) / (1) المغرب - التغطية الخاصة 1:43 دقيقة احتفالات دولة قطر باليوم الوطني 17:50 دقيقة سكالوني يؤكد أن منتخب فرنسا لا يعتمد على مبابي فقط 0:35 دقيقة مباراة الأرجنتين وفرنسا - التغطية الخاصة 9:41 دقيقة ديشان: "مستعدون لأي سيناريو أمام الأرجنتين" 1:09 دقيقة مو فرح يشيد بتنظيم قطر لكأس العالم FIFA™ 2:27 دقيقة كالديرون مندهش من التنظيم وينتقد من روّج للشائعات 0:53 دقيقة كارلوس: فرنسا والأرجنتين استحقا التأهل إلى النهائي 2:58 دقيقة ندوة بالدوحة تناقش موضوع المساواة في كرة القدم 2:15 دقيقة مارتشينياك فخور بقيادة نهائي قطر 2022™