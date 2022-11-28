مشاهدة مباراة إنكلترا وويلز في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إنكلترا وويلز؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إنكلترا وويلز الثلاثاء.

إنكلترا تتصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما ويلز في جعبتها نقطة واحدة.

مباراة إنكلترا وويلز - مباشر

البث المباشر لمباراة إنكلترا وويلز سيكون الثلاثاء في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في ستاد أحمد بن علي على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنكلترا وويلز بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنكلترا وويلز أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.