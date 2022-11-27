- مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر اليوم
- مشاهدة مباراة الكاميرون وصربيا بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS
يبحث كل من منتخبي الكاميرون وصربيا عن التعويض من أجل إنعاش الأمل في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة، خاصة وأنهما خسرا في الجولة الأولى.
موعد مباراة الكاميرون وصربيا
البث المباشر لمباراة الكاميرون وصربيا هو يوم الاثنين 28 نوفمبر في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الكاميرون وصربيا ستكون منقولة مباشرة على beIN SPORTS MAX 1
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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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