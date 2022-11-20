مباراة أميركا وويلز بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة أميركا وويلز بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS؟

موعد مباراة أميركا وويلز

البث المباشر لمباراة أميركا وويلز يوم الإثنين 21 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أميركا وويلز ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة أميركا وويلز في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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