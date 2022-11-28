مباراة الإكوادور والسنغال بث مباشر

مشاهدة مباراة الإكوادور والسنغال بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة الإكوادور والسنغال

البث المباشر لمباراة الإكوادور والسنغال هو يوم الثلاثاء 29 نوفمبر في الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الإكوادور والسنغال ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2

مشاهدة مباراة الإكوادور والسنغال في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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