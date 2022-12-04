مشاهدة مباراة اليابان وكرواتيا

معلومات البث المباشر لمباراة اليابان وكرواتيا

مباراة اليابان وكرواتيا ضمن ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية .. المنتخب الياباني الذي كان على أعتاب التأهل إلى ربع نهائي مونديال 2018 سيسعى لتخطي عقبة نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم والذي بدوره يطمح إلى التواجد في الدور ربع النهائي للمونديال الثاني على التوالي.

اليابان وكرواتيا – معلومات البث المباشر

• مباراة اليابان وكرواتيا ستذاع مساء الاثنين الخامس من كانون الأول/يناير 2022

• موعد بث مواجهة اليابان وكرواتيا سيكون في الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة اليابان وكرواتيا ستذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX 1

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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