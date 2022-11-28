مشاهدة مباراة قطر وهولندا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة قطر وهولندا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة قطر وهولندا الثلاثاء.

قطر تبحث عن فوز أول فيما هولندا التي تملك 4 نقاط من فوز وتعادل.

مباراة قطر وهولندا - مباشر

البث المباشر لمباراة قطر وهولندا سيكون الثلاثاء في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في ستاد البيت على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر وهولندا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر وهولندا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.