

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا

معلومات البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى.

وفرضت مباراة الأرجنتين وفرنسا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة المنتخبين ورغبتهما الكبيرة في الظفر بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة الأرجنتين وفرنسا - معلومات البث مباشر

ويتوفر البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا على قناة beIN SPORTS المفتوحة، في إطار التزام مجموعة beIN الإعلامية بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي. كما ستُعرض المواجهة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة beIN الرسمية على YouTube.

وستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا الأحد على الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأرجنتين وفرنسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

