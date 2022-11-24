

مشاهدة مباراة قطر والسنغال

معلومات البث المباشر لمباراة قطر والسنغال

مشاهدة مباراة قطر والسنغال فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة قطر والسنغال نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لرغبة المنتخبين في انتزاع النقاط الثلاث والبقاء ضمن ركب المرشّحين لبلوغ ثاني أدوار كأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة قطر والسنغال - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة قطر والسنغال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2.

وستبث مباراة قطر والسنغال اليوم الجمعة على الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

