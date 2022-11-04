منطقة اللؤلؤة على أهبة الاستعداد قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 14:53 6:26 دقيقة تعد منطقة اللؤلؤة أحد أبرز الوجهات السياحية في قطر، وهي الآن على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير أثناء كأس العالم FIFA قطر 2022™، المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز 6:26 دقيقة منطقة اللؤلؤة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير 1:54 دقيقة فعالية للسباحة في مدينة غزة تخطف الأنظار 0:27 دقيقة مباراة قوية بين بوروسيا مونشنغلاباخ وشتوتغارت 0:32 دقيقة بيلباو يبحث عن الارتقاء مؤقتاً للمركز الثالث 1:50 دقيقة ييرو يتوقّع أن تكون نسخة "قطر 2022™" استثنائيةً 1:30 دقيقة لابورتا يشيد بجيرارد بيكيه بعد اعتزاله 0:55 دقيقة 35 ألف مشجع لدعم منتخب الأرجنتين 0:59 دقيقة تواصل أزمة نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ