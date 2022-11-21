ووقع على هدف منتخب المدرب لويس فان غال الأول مهاجم نادي آيندهوفن كودي غاكبو 85 برأسية متقنة. ثم سجل الثاني لاعب أياكس أمستردام دافي كلايسن بمتابعة ممتازة لكرة تصدى لها مندي حارس السنغال.

وكان منتخب الإكوادور فاز بذات النتيجة على منتخب قطر 2-0 في المباراة الافتتاحية أمس الأحد.

ويلعب منتخب السنغال ضد العنابي يوم الجمعة القادم في الظهور الثاني للمنتخبين، بينما تواجه هولندا منتخب الإكوادور في اليوم ذاته.

النقل المباشر:

الشوط الثاني:

نهاية المباراة بفوز هولندا 2-0.

- د 90+9 ممفيس ديباي يسدد لكن مندي يبعدها فيتابعنا كلايسن في المرمى هدفاً ثانياً لهولندا.

- د 85 هدف التقدم لهولندا برأس كودي غاكبو الذي استغل كرة فرينكي دي يونغ المرفوعة بدقة وخروج مندي الخاطئ.

- د 75 منتخب السنغال أفضل في الدقائق العشر الأخيرة.

- د 65 أخطر فرص السنغال تسديدة أرضية قوية من بولايي ديا كان حارس هولندا صاحياً لها في الزاوية القريبة.

- د 60 لوي فان غال يزج بمهاجمه ممفيس ديباي لمحاولة تعزيز التنشيط الهجومي لدى هولندا.

- ربع ساعة من الشوط الثاني ولا يزال التوازن بالأداء هو سيد الموقف بالتأكيد أي منتخب سيسجل هدفاً سيكون من الصعب تعويضه.

- د46 انطلاق صافرة الحصة الثانية.

الشوط الأول:

- نهاية شوط متكافئ للغاية بين المنتخبين صحيح بلا أهداف ولكن قوة المنافسة تصنع المتعة.

- د 30 دفاع المنتخب السنغال قدم نصف ساعة ممتازة أقفل الرواقين ومنع الاستفادة من الكرات المرفوعة خصوصاً بالنسبة للمطرقة فان دايك.

- د 19 لاعب برشلونة ومنتخب هولندا فرينكي دي يونغ يضيّع انفراداً تاماً أمام الحارس السنغال إدوارد مندي. (أخطر فرص اللقاء)

- د 17 رأسية من بليند تمر بجانب القائم السنغالي.

- ربع ساعة متوازنة لا أفضلية لمنتخب على آخر رغم أننا نرى بوضوح السنغال تحاول الامتداد على منافس أوروبي يلعب كرة متطورة.

- د 09 تسديدة قوية من إسماعيلا سار تعلو مرمى هولندا.

- بعد مرور 5 دقائق المنتخب الهولندي حصل على فرصة خطيرة كاد أن يفتتح منها التسجيل، ولكن المنتخب السنغال يقف بشكل جيد ويحاول أن يبدي شجاعته المعتادة.

- د 01 الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو (40 عاماً) يطلق صافرة بداية المباراة.

أرقام:

- لم تخسر هولندا في آخر 8 مباريات افتتاحية لها في كأس العالم (ف6 ت2)، في حين فازت السنغال بكل من المباراتين الافتتاحية في البطولة (1-0 ضد فرنسا في 2002، 2-1 ضد بولندا في 2018).

- ستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق بين السنغال وهولندا، لم يخسر الهولنديون أمام أي منتخب إفريقي في كأس العالم (فاز 3 تعادل1)، في حين أن السنغال لم تخسر أبدًا في مواجهة المنتخبات الأوروبية بدور المجموعات (فاز2 تعادل1).

- لم تنته أي من مباريات السنغال الثماني في كأس العالم بدون أهداف، المباراة الوحيدة التي خرجوا فيها بشباك نظيفة كانت بالمشاركة الأولى لهم في مايو 2002 ضد فرنسا (1-0).

- هذا هو ثالث ظهور للسنغال في كأس العالم، وتمكن حامل لقب كأس الأمم الأفريقية من الوصول إلى دور الثمانية في 2002 قبل أن يخرج من دور المجموعات في 2018.

- فازت هولندا في 11 من آخر 14 مباراة لها في كأس العالم، باستثناء ركلات الترجيح (ت2 خ1)، كانت هزيمتهم الوحيدة في ذلك الوقت في نهائي 2010 أمام إسبانيا (0-1 بعد الوقت الإضافي)، بينما كانت آخر هزيمة لهم في مباراة بدور المجموعات في 1994 ضد بلجيكا (0-1).

- شارك ساديو ماني بشكل مباشر في 12 هدفًا من آخر 25 هدفًا سجلها لاعبو السنغال في البطولات الدولية الكبرى (كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم)، وسجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة.

- ستكون هذه نسخة كأس العالم الثانية على التوالي للمدرب أليو سيسي كمدرب للسنغال، لقد تواجد في سبع من ثماني مباريات لعبتها السنغال في المنافسة (4 كلاعب، 3 كمدرب).

- شارك مهاجم هولندا ممفيس ديباي بشكل مباشر في تسجيل أهداف أكثر من أي لاعب آخر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث سجل 12 وصنع ستة أهداف في 10 مباريات.

- تقدم فرينكي دي يونج لاعب هولندا بالكرة إلى الأمام بمعدل 210 مترًا لكل مباراة خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وهو أعلى معدل لأي لاعب شارك في أكثر من خمس مباريات.

- هذه هي الولاية الثالثة للمدرب لويس فان غال مع منتخب الهولندي، قادهم إلى المركز الثالث في مشاركته الوحيدة السابقة في كأس العالم 2014.



التشكيلة الأساسية | السنغال - هولندا