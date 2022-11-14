كوريا الجنوبية التي تخوض نهائيات البطولة للمرة العاشرة توالياً والحادية عشرة في تاريخها، ستقص شريط افتتاح الدور الأول بمواجهة الأوروغواي، قبل أن تلاقي غانا والبرتغال، لحساب منافسات المجموعة الثامنة.. ويطمح منتخب النمور لبلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الأولى منذ عام ألفين وعشرة..

