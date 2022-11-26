وسجل لمنتخب بولندا روبيرت ليفاندوفسكي 82 وبيوتر زيلينسكي 39.

وأضاع المنتخب السعودية ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري في الدقيقة 45+1 تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

وخاض المنتخب السعودي مباراة كبيرة سيطر على معظم مجرياتها ولم ينقصه إلا التوفيق في التسجيل.

وصار رصيد بولندا 4 نقاط بعد تعادلها مع المكسيك في الجولة الأولى بينما بقي رصيد المنتخب السعودي 3 نقاط جراء الفوز التاريخي أمام الأرجنتين.

أرقام من اللقاء:

- سجّل روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول في كأس العالم خلال مباراته الـ5. قدّم كذلك تمريرة حاسمة في الهدف الأول، أصبح أول لاعب بولندي يسجّل ويصنع في ذات المباراة بكأس العالم منذ يانوزس كوبسيفيز في 1982 ضد فرنسا.

- خسرت السعودية آخر 9 مباريات لها أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، وفشلت في تسجيل أي هدف في آخر 8 مواجهات منها.

- حافظ المنتخب السعودي على نظافة شباكها مرةً واحدة فقط خلال مبارياتها الـ18 بكأس العالم، بين كافة المنتخبات التي خاضت 10 مباريات على الأقل في البطولة يمتلك المنتخب السعودي أقل نسبةٍ من الشباك النظيفة بينها (6%).

- تصدّى الحراس البولنديون لـ3 من 5 ركلات جزاء نُفذت عليهم منذ 1966 (يان تومازيفسكي 1974 ضد السويد وألمانيا) وتشيزني في مباراة اليوم.

- تشيزني ثالث حارس يتصدى لركلة جزاء ويحافظ على نظافة شباكه في ذات المباراة بكأس العالم 2022 (بعد ثيبو كورتوا وغوليرمو أوتشوا)، وأكثر نسخة تشهد تكرار هذا الأمر منذ 1966 (منذ تواجد الإحصايات).



- شهد الشوط الأول من المباراة إخراج 5 بطاقات صفراء (3 لبولندا واثنتان للسعودية)، وهو العدد الأكبر من البطاقات في الشوط الأول في مباراة بكأس العالم منذ نهائي 2010 بين إسبانيا وهولندا.

النقل المباشرة (الشوط الثاني):

- د 82 مهاجم نادي برشلونة روبيرت ليفاندوفسكي يوقع على هدف مضاعفة النتيجة وأول أهدافه في المونديال عندما خطف الكرة من المالكي وأودعها في الشباك. بولندا تتقدم 2-0.

- د 78 المالكي في أخطر فرص السعودية يسدد بجانب القائم. ضغط سعودي هائل وأداء مقنع للغاية لم ينقصه إلا التوفيق.

- د69 تشيزني يتصدى لكرة قوية من الدوسري.

- د 65 العويس والقائم يحرمان ليفا من أول اهدافه في المونديال.

- د 63 من المرات القليلة التي هجم فيها منتخب بولندا أصاب ميليك العارضة برأسية خطيرة للغاية.

- د 60 فراس البريكان يهدد بكرة قوية تضل طريقها للشباك.

-د 55 المنتخب السعودي مدعوماً بجماهيره ومستواه العالي يتابع التقدم والأفضلية والسيطرة وكان أن يسجل التعادل لكن عبر الدوسري من كرة قريبة جداً لكن تشيزني يتابع تألقه.

- د 46 انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

النقل المباشرة (الشوط الأول):

- نهاية الشوط الأول بتقدم لبولندا واداء قوي جداً للسعودية.

د 45+1 حارس بولندا فويتشيك تشيزني يتصدى لركلة جزاء سددها سالم الدوسري ومن ثم لمتابعة البريك (أظهرت الإعادة أن الحارس تقدم قبل لحظة تنفيذ الكرة)، وكان الحكم قد أعلنها بعد أن ارتكب كريستيان بيليك الخطأ على صالح الشهري داخل الجزاء.

- هدف د39 بيوتر زيلينسكي يوقع على الهدف الأول لبولندا مستغلاً تمريرة ليفا الأرضية.

- د 35 إصابة علي البليهي بعد تدخل عنيف عليه من ليفاندوفسكي.

- د 26 رأسية قريبة من كريستيان بيليك يبعدها صالح الشهري بكل قوة. تقريباً هو أول تواجد لبولندا في منطقة جزاء العويس.

- منتصف الشوط الأول، يكمل المنتخب السعودي نهج شجاعته وأفضليته من حيث انتهى من الأرجنتين، في حين بولندا واضح أنها غير قادرة على فرض أي سيطرة أو أفضلية.

- د 13 محمد كنو يسدد كرة قوية جداً يبعدها حارس بولندا.

- د 05 المنتخب السعودي يبدأ بقوة مستفيداً من ملحمته التي رسمها أمام الأرجنتين. ويصل إلى منطقة جزاء بولندا.

- د 01 الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو يطلق صافرة بداية اللقاء وسط حشد جماهيري كبير في استاد المدينة التعليمية.

تشكيلة منتخب السعودية ومنتخب بولندا

¡Así salen #POL y #KSA en el primer duelo del Grupo C de hoy! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 26, 2022

أرقام قبل اللقاء:

- لأول مرة منذ مباراتهما الودية في مارس 2006، يلتقي منتخبا بولندا والسعودية، انتهت تلك المواجهة بانتصار بولندي بثنائية من لوكاس سوسين.

- فازت السعودية بآخر مباراتيْن لها في كأس العالم، حيث هزمت مصر في نسخة 2018 والأرجنتين في المباراة الأولى للنسخة الحالية، وهو نفس الرقم الذي حققته في أول 15 مباراة لها في البطولة (ت 2، خ 11) وكان الفوزان في مرحلة المجموعات نسخة 1994.

- ستكون هذه المرة الثالثة التي تواجه فيها بولندا منتخبًا آسيويًّا في كأس العالم، حيث خسرت من كوريا الجنوبية 0-2 في نسخة 2002، وفازت على اليابان 1-0 في نسخة 2018.

- خسرت السعودية 9 من أصل 10 مواجهات خاضتها أمام المنتخبات الأوروبية، فقط فوزها على بلجيكا 1-0 في نسخة 1994 هو الاستثناء الوحيد، حيث خسرت آخر 8 مواجهات كما فشلت في التسجيل في آخر 7 منها.

- حافظت بولندا على نظافة شباكها في آخر مباراتيْن لها في كأس العالم، سلسلتها الأفضل كانت بين عامي 1974 و1978 حيث حافظت على شباكها نظيفة في 3 مباريات متتالية.