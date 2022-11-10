وسيخوض منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات قطر 2022™ في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وويلز وإنكلترا.
ويستهل المنتخب الأمريكي مبارياته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بمواجهة ويلز يوم 21 نوفمبر.
وهنا تشكيلة المنتخب الأمريكي:
حراسة المرمى: إيثان هورفات، شون جونسون، ومات تورنر.
الدفاع: كاميرون كارتر-فيكرز، سيرجينيو ديست، آرون لونغ، أنتوني روبنسون وتيم ريم، جو سكالي، دي أندري يدلين، ووكر زيمرمان وشاكيل مور.
الوسط: كيلين أكوستا، تايلر أدامس، لوكا دي لا توري، وستون ماكيني، يونس موسى، كريستيان رولدان.
الهجوم: جيوفاني رينا، خيسوس فيريرا، جوردان موريس، كريستيان بوليسيك، جوش سيرجنت، حجي رايت، تيموثي وياه.