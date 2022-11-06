وسجل هدف اللقاء الوحيد سعود عبد الحميد في الدقيقة 26، مانحاً منتخبَه فوزاً معنوياً كسرَ به سلسلة َ التعادلات التي حققها في آخر ِلقائين أمام ألبانيا وهوندوراس، ومن المقرر أن يواجهَ الأخضر السعودي منتخب بنما الخميس المقبل.
منتخب السعودية يغلب آيسلندا ودياً
وسجل هدف اللقاء الوحيد سعود عبد الحميد في الدقيقة 26، مانحاً منتخبَه فوزاً معنوياً كسرَ به سلسلة َ التعادلات التي حققها في آخر ِلقائين أمام ألبانيا وهوندوراس، ومن المقرر أن يواجهَ الأخضر السعودي منتخب بنما الخميس المقبل.
تقارير إخبارية منتخب السعودية بنما كأس العالم FIFA قطر 2022™