وسجل هدف اللقاء الوحيد سعود عبد الحميد في الدقيقة 26، مانحاً منتخبَه فوزاً معنوياً كسرَ به سلسلة َ التعادلات التي حققها في آخر ِلقائين أمام ألبانيا وهوندوراس، ومن المقرر أن يواجهَ الأخضر السعودي منتخب بنما الخميس المقبل.

