ومن المنتظر أن يخوض لاروخا مباراة ودية ضد المنتخب الأردني يوم الخميس، لوضع لمساته الأخيرة قبل السفر إلى قطر، حيث سيفتتح دور المجموعات بملاقاة كوستاريكا في 23 من نوفمبر الجاري على استاد الثمامة، ثم سيصطدم بألمانيا في 27، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة اليابان في الأول من ديسمبر.

