ودعا المنظمون سكان دولة قطر إلى استخدام سياراتهم الخاصة للوصول إلى استادات البطولة وذلك لإتاحة المجال أمام المشجعين القادمين من خارج البلاد لاستخدام مترو الدوحة وغيره من خدمات النقل العام الأخرى.



وتوقع المنظمون أن تشهد شبكة المترو ازدحاماً كبيراً أيام المباريات مع طوابير انتظار طويلة خارج المحطات الأمر الذي يدفع المستخدمين للتخطيط جيداً لرحلاتهم التي ستستغرقُ وقتاً أكثر من المعتاد.



هذا ومن المقرر توفير خدمات حافلات النقل السريع كذلك والتي ستـتيح وسيلة أسرع للتوجه إلى الاستادات والعودة بعد المباريات.