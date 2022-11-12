معتز برشم سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 12, 2022 11:30 1:33 دقيقة قال سفير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وبطلُ ألعاب القُوى العالمي والأولمبي معتز برشم في لقاء خاص مع beIN SPORTS، إنّ قطر صنعت التّاريخ من خلال تنظيم البطولة كأول بلد عربي ينجح في ذلك. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ معتز برشم -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة منتخب الكاميرون يحط الرحال في أبوظبي 4:13 دقيقة ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات 3:21 دقيقة منتخب التنين الأحمر يتوق إلى تجاوز دور المجموعات 2:37 دقيقة بايل يقود أحلام ويلز في مونديال قطر 0:45 دقيقة بعثة الأوروغواي تحط رحالها في أبو ظبي 4:11 دقيقة متحف الفن الإسلامي صرح تاريخي وثقافي 1:33 دقيقة معتز برشم سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:11 دقيقة ناصر الخاطر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة المنتخب الأميركي بدأ تدريباته في قطر 0:37 دقيقة مجسم كأس العالم يصل إلى المملكة العربية السعودية