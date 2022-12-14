مباراة فرنسا والمغرب بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة فرنسا والمغرب بث مباشر على beIN SPORTS



موعد مباراة فرنسا والمغرب

البث المباشر لمباراة فرنسا والمغرب يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فرنسا والمغرب ستكون منقولة حصرياً على MAX 1.

مشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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مباراة فرنسا والمغرب - التغطية الخاصة

المنتخب المغربي يدخل للقيام بالحركات الإحمائية

المنتخب الفرنسي على أرضية الملعب للقيام بالحركات الإحمائية

تشكيلة المنتخب المغربي: المدرب وليد الركراكي سيعتمد على نايف أكرد ورومان سايس وجواد الياميق في الخط الخلفي.

تشكيلة المنتخب الفرنسي: المدرب ديدييه ديشان يعتمد على خدمات إبراهيما كوناتي (ليفربول) في محور الدفاع ومتوسط ميدان موناكو يوسف فوفانا بديلاً لأدريان رابيو.

المكسيكي سيزار أرتورو راموس حكماً لهذه المواجهة.

قمّة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب ستدور على أرضية استاد البيت في مدينة الخور.

التشكيلة الأساسية: فرنسا - المغرب