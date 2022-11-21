مباراة إنكلترا وإيران - التفاصيل والأحداث

انطلاق الشوط الثاني ومنتخب إيران يحاول الضغط مع اللحظات الأولى في سبيل تذليل الفارق.

انتهاء الشوط الأول بتقدم إنكلترا بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إيران.

دق 45+10: جهانبخش يهدر أخطر فرص إيران بتسديدة أخطأت المرمى.

هدف دق 45+1: ستيرلينغ يضع لمسته بتسجيله الهدف الثالث.

هدف دق 43: ساكا يضيف الهدف الثاني لصالح إنكلترا بتسديدة قوية بعد صناعة من ماغواير.

هدف دق 35: بلينغهام يمنح التقدم لإنكلترا من ضربة رأس محكمة.

دق 32: محاولة جديدة من ماغواير وهذه المرة العارضة تحرم إنكلترا من التسجيل.

دق 30: أخطر فرص المباراة من تسديدة ماونت التي انحرفت عن المرمى.

دق 27: ساكا يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بين يدي الحارس.

دق 25: أول إنذار أصفر في المباراة من نصيب رضا جهانبخش لاعب منتخب إيران.

دق 20: حسيني يشترك بدلاً من علي بيرانفاند حارس إيران بسبب عدم قدرة الأخير على متابعة المباراة.

دق 16: علي بيرانفاند حارس إيران يستأنف المباراة بعد تلقيه العلاج لقرابة سبع دقائق.

دق 8: ماغواير كاد يفتتح التسجيل لكن كرته ترتطم بالشباك من الخارج.

دق 3: ماغواير يطالب بركلة جزاء لصالح إنكلترا والحكم يأمر بمتابعة اللعب.

انطلاق صافرة البداية.

أجواء حماسية قبل دقائق من انطلاق المباراة التي ستجري في استاد خليفة الدولي.

التشكيلة الأساسية | إنكلترا - إيران

موعد مباراة إنكلترا وإيران

البث المباشر لمباراة إنكلترا وإيران يوم الإثنين 21 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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