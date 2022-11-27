وستكون مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا في بث مباشر فرصة سانحة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بالكرة الهجومية والقوة الموجودة لدى الفريقين.

وتحتاج ألمانيا للفوز لتعويض خسارتها في الجولة الأولى أمام اليابان.

وسنغطي أبرز أحداث اللقاء مع نشر الفيدوهات المهمة وذكر بعض الأرقام القياسية.

إسبانيا وألمانيا - القائمة الرسمية

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا

البث المباشر لمباراة إسبانيا وألمانيا يوم الأحد 27 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إسبانيا وألمانيا ستكون منقولة حصرياً على MAX 2.

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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