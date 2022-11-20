وأضاف غوستافو أن الجميع استمتع كثيراً بحفل الافتتاح الذي عبر عن ثقافة الدولة المستضيفة وجعل الجميع يتعرف على دولة قطر عن قرب.

وحقق المنتخب الإكوادوري الفوز بهدفين دون رد على نظيره منتخب قطر (2-0) في افتتاح مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

