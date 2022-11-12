مدرب أميركا يعتبر تجاوز دور المجموعات أولوية من قبل beIN SPORTS November 12, 2022 19:59 0:57 دقيقة أكد غـريغ بـيرهالتر مدرّب أميركا شغفهم وجاهزيتهم لخوض كأس العالم FIFA قطر 2022™ مضيفاً أنّ كتيبته متعطشة لتحقيق الانتصارات، مشدداً في الآن ذاته على أنّ تخطي دور المجموعات يعد أولويّة بالنسبة لهم. تقارير إخبارية منتخب أميركا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:20 دقيقة آرسنال يبتعد بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز 3:10 دقيقة بايرن ميونيخ يعزّز صدارته للدوري الألماني 3:18 دقيقة نيوكاسل يقفز للمركز الثالث بفوز مهم على تشلسي 0:36 دقيقة مطار كوتوكا يتزيّن بصور لاعبي غانا 1:08 دقيقة وزير البلدية القطري يتحدّث عن كأس العالم FIFA™ 0:57 دقيقة مدرب أميركا يعتبر تجاوز دور المجموعات أولوية 4:53 دقيقة ليفربول مستمر بالنتائج الإيجابية في الدوري الممتاز 5:09 دقيقة هزيمة مدوية لمانشستر سيتي على أرضه أمام برينتفورد 1:24 دقيقة منتخب الكاميرون يحط الرحال في أبوظبي 4:13 دقيقة ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات