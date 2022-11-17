مخيّم الخور للمشجّعين من أبرز المراكز المخصصة لاحتضان جماهير كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 17, 2022 08:33 3:48 دقيقة سيكون مخيّم الخور للمشجّعين واحداً من أبرز المراكز المخصصة لاحتضان الجماهير التي ستحضر إلى قطر لمتابعة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ مخيم الخور للمشجعين -آخر الفيديوهات 10:24 دقيقة وصول منتخب ألمانيا إلى قطر 2:09 دقيقة مبادرة فريدة لتوحيد الجماهير العربية 1:44 دقيقة نوال المتوكل تعبّر عن دعمها لدولة قطر 1:04 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نصف النهائي باقتدار 3:48 دقيقة مخيّم الخور للمشجّعين محطّ الأنظار 0:40 دقيقة المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي يحط الرحال في قطر 0:25 دقيقة ديشان: "الجميع متحمس لخوض البطولة" 8:42 دقيقة المنتخب السعودي يصل إلى قطر 2:02 دقيقة الخاطر: مزاعم استئجار مشجعين عارية تماماً عن الصحة 0:55 دقيقة رونالدو: قطر 2022™ستكون الأفضل على مر التاريخ