وأوضح مخنييفيتش: "درسنا المنتخب المكسيكي ونعرف الكثير عنه، نمتلك العديد من اللاعبين المتمرسين ونطمح لبلوغ الدور الثاني، نحن واثقون بالتشكيلة التي اخترناها".

وأكد مدرب بولندا احترامه الكامل لجميع المنتخبات التي أتت معه بالمجموعة الثالثتة التي ضمت السعودية والمكسيك والأرجنتين.

وستلعب بولندا مع المكسيك في مباراتها الافتتاحية قبل أن تلاقي السعودية ومن ثم الأرجنتين.

وتابع فيما يتعلق بمواجهة الأرجنتين: "لا نحلل طريقة لعب ليونيل ميسي وحده استعداداً لمواجهة الأرجنتين وإنما نحلل المنتخب الأرجنتيني بأكمله".