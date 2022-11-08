وقالت المحكمة في بيان لها إنها تؤكد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتبار كاستيو لاعبا إكوادوريا رافضة بذلك الطعن المقدم من الاتحادين التشيلي والبيروفي لكنها بالمقابل قضت بتغريم الاتحاد الإكوادوري وخصم ثلاث نقاط من رصيد "التريكولور" خلال تصفيات كأس العالم 2026 وبذلك تكون المحكمة قد أغلقت ملفَّ بايرون كاستيو مؤكدةً مشاركة الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022™.