انتصرت فرنسا على بولندا 3-1 اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفضل نجمها الأول كيليان مبابي.

وتألق مبابي بشكل لافت للغاية عندما صنع الهدف الأول لجيرو (44) قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث بنفسه (74 و90+1)، فيما بصم ليفاندوفسكي على هدف بولندا الشرفي من ركلة جزاء 90+9.

ومثلت المباراة مناسبة خاصة بالنسبة لجيرو بعدما أصبح بفضل الهدف، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بـ52 هدفاً بينما رفع مبابي رصيده من الأهداف إلى خمسة ليتصدر لائحة هدافي النسخة الحالية.

وبات مبابي أول لاعب يسجل تسعة أهداف في كأس العالم قبل وصوله إلى سن الرابعة والعشرين كما تجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدد الأهداف المسجلة في كأس العالم وعادل الأرجنتيني ميسي زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي.

مباراة فرنسا وبولندا - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بفوز فرنسا 3-1.

دق 90+8: ليفاندوفسكي يسجل هدف بولندا الشرفي من ركلة جزاء.

هدف دق 90+1: مبابي يحسم المباراة بإضافته الهدف الثالث.

مبابي أول لاعب في التاريخ يسجل تسعة أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ من العمر 24 عاماً.

خمس دقائق على نهاية المباراة وبولندا غير قادرة على تهديد مرمى فرنسا.

هدف 74: مبابي يعزز تقدم فرنسا بهدف رائع مترجماً هجمة مرتدة مثالية.

دق 71: غليك حاول المباغتة بضربة رأس أخطأت المرمى.

دق 66: كوندي يرسل كرة عرضية وجيرو يضع لمسته المميزة لكن الكرة تهز الشباك من الخارج.

دق 58: جيرو يسجل الهدف الثاني لكن صافرة الحكم بوجود خطأ على فاران تمنع احتسابه.

دق 56: مبابي يواصل التهديد ويسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع وتمر بجانب المرمى.

دق 53: مبابي يضع رابيو في مكان مناسب لصناعة الهدف لكن تمريرة الأخير تبعد من الدفاع.

دق 48: غريزمان جرّب المباغتة بتسديد ركلة حرة مباشرة من زاوية صعبة وتشيزني يتصدى.

انطلاق الشوط الثاني.

الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بتقدم فرنسا 1-0.

جيرو أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بـ52 هدفاً متقدماً بفارق هدف عن هنري.

دق 45+1: بولندا كادت تعدل النتيجة في مناسبتين خلال دقيقة ولوريس ينجح في الأولى ويتدارك الخطأ في الثانية.

هدف 44: فرنسا تفتتح التسجيل بتسديدة من جيرو بعد تمريرة رائعة من مبابي.

دق 38: فرصة لا تصدق تضيع على بولندا ولوريس والدفاع في المكان المناسب ثلاث مرات.

دق 34: تسديدة قوية من بولندا تمر من أمام الجميع ومبابي يرد بعدها بدقيقة بكرة تلامس الشباك من الخارج.

دق 29: جيرو يهدر أخطر فرص المباراة بطريقة غريبة.

دق 26: منتخب بولندا يتحسن ويسيطر على وسط الميدان في الدقائق الخمس الأخيرة.

دق 21: الظهور الخطير الأول لبولندا من تسديدة ليفاندوفسكي التي تجاور المرمى.

دق 20: كرة حائرة داخل منطقة جزاء بولندا لم تسفر عن شيء.

دق 17: تسديدة جديدة من ديمبيلي بين يدي تشيزني.

دق 13: تشواميني كاد يباغت بولندا ولكن تشيزني يتألق.

10 دقائق على انطلاق المباراة وفرنسا هي الطرف الأفضل بكل شيء.

دق 4: فاران يرسل ضربة رأس تجاور مرمى بولندا.

دق 2: ركلة ثابتة ينفذها غريزمان تمر بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لمباراة فرنسا وبولندا