ماوريسيو سليمان يشيد باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ March 9, 2023 17:38 1:25 دقيقة اعتبر المكسيكي ماوريسيو سليمان رئيس المجلس العالمي للملاكمة أنّ بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر كانت النسخة الأفضل في تاريخ البطولة مؤكداً أنّ قلبه قد تحطم للخروج المبكر لمنتخب بلاده. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة ريشارليسون ينتقد كونتي لعدم إشراكه أساسيا ضد ميلان 1:25 دقيقة سليمان يشيد باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:57 دقيقة جعفر يؤكد نجاح الزمالك في الرهان على قطاع الناشئين 2:40 دقيقة الإخفاقات تلاحق فلامنغو 0:43 دقيقة معيذر يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 1:24 دقيقة المنتخب السعودي يغادر كأس آسيا لتحت الـ20 عاماً 0:48 دقيقة شكوى جديدة جراء تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية 1:45 دقيقة سانتا في الكولومبي إلى دور المجموعات 1:08 دقيقة أتلتيكو مينيرو يعود بتعادل ثمين من أرض ميوناريوس 0:31 دقيقة غريزليز يوقف مورانت أربع مباريات إضافية على الأقل