يذكر أن مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه وجّه الدعوة لساديو ماني رغم إصابته مع فريقه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني أمام فيردر بريمن.

وللإشارة فإن بعثة منتخب السنغال وصلت الدوحة يوم الاثنين منقوصة من ماني الذي من المنتظر أن يلتحق بالمجموعة لاحقا.