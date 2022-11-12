ماني يحلم بمواصلة حصد النجاحات مع السنغال من قبل beIN SPORTS November 12, 2022 10:34 3:00 دقيقة بعد استدعائه لقائمة المنتخب السنغالي يحلم النجم ساديو ماني بمواصلة النّجاح مع منتخب بلاده، بعد أن قاده لتحقيق لقب كأس أمم افريقيا في النّسخة الأخيرة. تقارير إخبارية المنتخب السنغالي ساديو ماني -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة منتخب الكاميرون يحط الرحال في أبوظبي 4:13 دقيقة ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات 3:21 دقيقة منتخب التنين الأحمر يتوق إلى تجاوز دور المجموعات 2:37 دقيقة بايل يقود أحلام ويلز في مونديال قطر 0:45 دقيقة بعثة الأوروغواي تحط رحالها في أبو ظبي 4:11 دقيقة متحف الفن الإسلامي صرح تاريخي وثقافي 1:33 دقيقة معتز برشم سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:11 دقيقة ناصر الخاطر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة المنتخب الأميركي بدأ تدريباته في قطر 0:37 دقيقة مجسم كأس العالم يصل إلى المملكة العربية السعودية