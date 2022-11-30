ماك أليستر يتحدث عن هدفه وأداء المنتخب الأرجنتيني من قبل beIN SPORTS November 30, 2022 23:13 1:33 دقيقة لاعب المنتخب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر يتحدث عن الهدف الذي سجله في شباك بولندا وأداء فريقه في مباراة المنتخبين ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول في كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ أليكسيس ماك أليستر -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة كرواتيا وبلجيكا – التغطية الخاصة 1:33 دقيقة ماك أليستر يتحدث عن هدفه وأداء المنتخب الأرجنتيني 0:35 دقيقة مباراة كندا والمغرب – التغطية الخاصة 1:20 دقيقة دي بول يعبّر عن سعادته بعد التأهل إلى ثمن النهائي 0:35 دقيقة مباراة كوستاريكا وألمانيا – التغطية الخاصة 5:29 دقيقة الأرجنتين وبولندا تعبران إلى ثمن نهائي قطر 2022™ 7:52 دقيقة مبادرة قطرية مشتركة تضع اللاجئين في قلب "قطر 2022" 4:18 دقيقة المكسيك تتفوق على السعودية وتودع كأس العالم معها 2:40 دقيقة أستراليا تتجاوز الدنمارك وتخطف بطاقة التأهل 3:50 دقيقة فليك يؤكد على أهمية احترام كوستاريكا