وأوضح مارتينيس أن المواجهة أمام المكسيك ستكون مصيرية للمنتخب الأرجنتيني الذي يجب أن يفوز بالمباراة من أجل أن يستكمل مسيرته في البطولة.

وأضاف مهاجم فريق إنتر الإيطالي أن العديد من اللاعبين الشبان سجلوا أمام المنتخب السعودي مشاركتهم الأولى مع الأرجنتين في كأس العالم وبشكل عام "علينا أن نفكر فيما سيلي ومواجهة المكسيك ستكون مباراة صعبة".

حديث لاوتارو مارتينيس جاء أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك التي ستقام ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في إطار نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.